Ungheria e Slovacchia alla guerra del petrolio con l’Ucraina mentre Bruxelles ride sotto i baffi

L’Ungheria e la Slovacchia si trovano al centro di una disputa sul petrolio con l’Ucraina, causata da tensioni sulle forniture energetiche. Le due nazioni hanno deciso di bloccare le importazioni di greggio ucraino, accusando Kiev di pratiche scorrette. Questa mossa ha portato a scontri diplomatici e a una crisi che rischia di diffondersi nell’intera regione. Bruxelles osserva la situazione con attenzione, consapevole delle ripercussioni sul mercato energetico europeo. La tensione tra i paesi coinvolti continua a crescere, minacciando la stabilità dell’intera area.

Le avvisaglie erano state chiare e altrettanto chiaramente ignorate. E adesso la crisi non solo è conclamata ma si sta pericolosamente allargando, aprendo nuove crepe nel tessuto già slabbrato della’Unione Europea. Ci riferiamo allo scontro tra Ucraina da una parte e Ungheria e Slovacchia dall’altro, con al centro l’oleodotto russo Druzhba (Amicizia), che sia nel tratto Nord sia nel tratto Sud corre in parte sul territorio ucraino. Ungheria e Slovacchia, si sa, sono i signor No dell’Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda la futura ammissione dell’Ucraina. Che per parte sua, non ha perso tempo nel cercare la rivincita. 🔗 Leggi su It.insideover.com

