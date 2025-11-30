Corruzione in Ucraina | chi è Yermak da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky

“Il presidente avrebbe dovuto agire prima ma ha fatto la cosa giusta, accettando le dimissioni”, dice a Fanpage.it l’ex ministro ucraino Mylovanov, che con Yermak ha lavorato. “Lo scandalo della corruzione deteriora la situazione politica, e se si allarga al settore difesa sono guai”. 🔗 Leggi su Fanpage.it