Corruzione in Ucraina | chi è Yermak da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il presidente avrebbe dovuto agire prima ma ha fatto la cosa giusta, accettando le dimissioni”, dice a Fanpage.it l’ex ministro ucraino Mylovanov, che con Yermak ha lavorato. “Lo scandalo della corruzione deteriora la situazione politica, e se si allarga al settore difesa sono guai”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

corruzione ucraina 232 yermakCorruzione in Ucraina: chi &#232; Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky - “Il presidente avrebbe dovuto agire prima ma ha fatto la cosa giusta, accettando le dimissioni”, dice a Fanpage ... Scrive fanpage.it

corruzione ucraina 232 yermakUcraina, indagine sulla corruzione: lascia Yermak, braccio destro di Zelensky. Umerov &#232; il nuovo capo negoziatore - Il presidente ucraino fa sapere che «il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Ucraina» e nuovo «capo della delegazione, insieme al suo team, è già in viaggio verso gli Stati Uniti». editorialedomani.it scrive

corruzione ucraina 232 yermakGuerra Ucraina, Zelensky caccia Yermak dopo lo scandalo corruzione. «Non nutro rancore». Al suo posto Umerov - «Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Corruzione Ucraina 232 Yermak