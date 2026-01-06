Summit dei Volenterosi a Parigi Meloni | Alta convergenza tra Ucraina Usa e Ue No all’invio di truppe italiane

Durante il Summit dei Volenterosi a Parigi, Meloni ha sottolineato l’alta convergenza tra Ucraina, Usa e Ue, evidenziando la posizione italiana contro l’invio di truppe. La giornata ha visto la firma di una dichiarazione d’intenti tra Macron, Starmer e Zelensky, per il dispiegamento di una forza multinazionale a seguito di un cessate il fuoco. Un incontro che mette in evidenza gli sforzi diplomatici in un contesto di crescente tensione internazionale.

Il presidente francese Emmanule Macron, il premier britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato una dichiarazione d'intenti sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo un cessate il fuoco. L'obiettivo è fornire «una forma di riassicurazione» dopo la tregua in Ucraina. Il documento – come mostrato dalle immagini di Sky News Uk – è stato sottoscritto pubblicamente a conclusione del vertice di Parigi della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi e prima di una conferenza stampa. Nella bozza finale si fa rifermento all'impegno di «continuare a lavorare» per la costituzione della forza, senza indicazioni di scadenze o dettagli precisi.

