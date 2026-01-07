Ucraina piano dei volenterosi | sì degli Usa alle garanzie per Kiev Prima la tregua poi l’invio dei soldati Meloni | no truppe italiane
Gli Stati Uniti hanno confermato il loro supporto a un piano di garanzie per l’Ucraina, prevedendo una prima fase di tregua seguita dall’invio di truppe. Gli europei parteciperanno con i propri militari, mentre l’Italia, secondo quanto dichiarato dal governo, non invierà truppe. Gli sviluppi si inseriscono in un quadro di monitoraggio internazionale, volto a favorire una soluzione stabile nel conflitto ucraino.
Gli Stati Uniti "monitoreranno" la tregua con un'operazione alla quale gli europei "parteciperanno" con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Per ora hanno già firmato Francia e Gran Bretagna, mentre la Germina si è detta disponibile a inviare le sue forze in un paese Nato confinante con l'Ucraina. Giorgia Meloni ha confermato invece "il sostegno dell'Italia alla sicurezza dell'Ucraina, in coerenza con quanto sempre fatto" ribadendo "l'esclusione di truppe italiane sul terreno" L'articolo Ucraina, piano dei volenterosi: sì degli Usa alle garanzie per Kiev. Prima la tregua, poi l’invio dei soldati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
