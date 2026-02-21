Tutto su Carolina Rey | i programmi tv la malattia il divorzio e il figlio

Carolina Rey ha affrontato una gravidanza a rischio a causa di problemi alla tiroide. La condizione ha influito anche sul suo peso, portandola ad ingrassare 30 chili in poco tempo durante l’adolescenza. Per gestire le complicazioni, ha adottato uno stile di vita molto rigoroso, rinunciando a cibi come la pizza da oltre 15 anni. La sua esperienza personale si riflette nelle sfide quotidiane che ha dovuto superare.

Da stasera su Rai 1, subito dopo il Tg1, PrimaFestival 2026, la striscia quotidiana che accompagna il pubblico verso le emozioni del Festival di Sanremo. Pochi ma densi minuti di adrenalina, retroscena e curiosità direttamente dal backstage dell'Ariston. Al timone, anche quest'anno, un trio tutto al femminile composto da Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi. Dall'esordio in Rai fino alla malattia che l'ha fatta ingrassare all'improvviso di 30 chili, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla conduttrice, attrice e cantante. Romana, classe 1991, Carolina Rey ha debuttato a teatro a 12 anni in musical come Romeo e Giulietta, mentre studiava canto all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Carolina Rey a Sanremo 2026: l’anteprima dei look svela il suo stileCarolina Rey sarà a Sanremo 2026, annunciando il suo arrivo con uno stile deciso e originale.

