Carolina Rey sarà a Sanremo 2026, annunciando il suo arrivo con uno stile deciso e originale. La conduttrice ha condiviso sui social alcune anteprime dei suoi look, scegliendo abiti colorati e dettagli brillanti. La sua presenza si fa notare tra le prime conferme ufficiali, creando aspettative tra i fan. Il suo modo di vestirsi riflette una personalità forte e sicura, pronta a conquistare il palco del festival. La schermata di presentazione si arricchisce di un tocco di freschezza.

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è già iniziato e, mentre la macchina organizzativa prende velocità, Carolina Rey entra in scena con un guardaroba che parla chiaro. Sarà una delle tre conduttrici del PrimaFestival insieme a Ema Stokholma e Manola Moslehi – le “ Charlie’s Angels ” come le ha definite Carlo Conti – ma prima ancora delle serate all’Ariston è lo stile a mettere in fila il racconto. Le immagini che anticipano questa avventura non sono solo cambi d’abito: sono una regia estetica precisa, pensata per la camera e per il ritmo della televisione. Carolina Rey, una regia di stile già chiarissima. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carolina Rey a Sanremo 2026: l’anteprima dei look svela il suo stile

Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina ReyEma Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey sono le conduttrici selezionate per il PrimaFestival 2026, lo spettacolo che anticipa e prepara il grande evento del Festival di Sanremo.

Carolina Rey, intervista alla conduttrice di PrimaFestival a Sanremo 2026 scelta da Conti: “Sogno da sempre“Carolina Rey si racconta tra sogni e realtà.

