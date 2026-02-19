Carolina Rey a Sanremo 2026 | l’anteprima dei look svela il suo stile
Carolina Rey sarà a Sanremo 2026, annunciando il suo arrivo con uno stile deciso e originale. La conduttrice ha condiviso sui social alcune anteprime dei suoi look, scegliendo abiti colorati e dettagli brillanti. La sua presenza si fa notare tra le prime conferme ufficiali, creando aspettative tra i fan. Il suo modo di vestirsi riflette una personalità forte e sicura, pronta a conquistare il palco del festival. La schermata di presentazione si arricchisce di un tocco di freschezza.
Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è già iniziato e, mentre la macchina organizzativa prende velocità, Carolina Rey entra in scena con un guardaroba che parla chiaro. Sarà una delle tre conduttrici del PrimaFestival insieme a Ema Stokholma e Manola Moslehi – le “ Charlie’s Angels ” come le ha definite Carlo Conti – ma prima ancora delle serate all’Ariston è lo stile a mettere in fila il racconto. Le immagini che anticipano questa avventura non sono solo cambi d’abito: sono una regia estetica precisa, pensata per la camera e per il ritmo della televisione. Carolina Rey, una regia di stile già chiarissima. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina ReyEma Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey sono le conduttrici selezionate per il PrimaFestival 2026, lo spettacolo che anticipa e prepara il grande evento del Festival di Sanremo.
Carolina Rey, intervista alla conduttrice di PrimaFestival a Sanremo 2026 scelta da Conti: “Sogno da sempre“Carolina Rey si racconta tra sogni e realtà.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026 Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi: Vi faremo conoscere i cantanti da un'altra prospettiva; Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi: ecco le conduttrici del PrimaFestival su RaiUno; Il mix perfetto del Prima Festival: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi; Stokholma, Rey e Moslehi al PrimaFestival: Siamo tre angeli in missione al teatro Ariston.
Sanremo 2026 Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi: Vi faremo conoscere i cantanti da un'altra prospettivaEma Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi sono le tre conduttrici del PrimaFestival di Sanremo 2026: ecco cosa hanno rivelato a pochi giorni dall'inizio della kermesse canora. msn.com
Stokholma, Rey e Moslehi al PrimaFestival: «Siamo tre angeli in missione al teatro Ariston»Dal 21 al 28 febbraio condurranno in diretta su Rai1, dopo il tg delle 20, il programma che anticipa il Festival ... sorrisi.com
Sul numero di Telesette in edicola incontriamo Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi super conduttrici di “PrimaFestival”, il preshow sanremese #carolinarey #manolamoslehi #emastokholma #festivaldisanremo #telesette facebook