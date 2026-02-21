Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi sabato 21 febbraio | orari tv programma streaming

Il meteo rigido e le temperature basse hanno complicato le gare di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La neve fresca ha rallentato gli atleti e provocato ritardi nelle competizioni di sci e snowboard. Gli spettatori seguono con attenzione le prove in diretta, mentre le squadre italiane si preparano a scendere in pista. La giornata promette emozioni intense e sfide importanti per gli atleti italiani in gara.

Oggi, sabato 21 febbraio, va in scena la quindicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente ricca e intensa per i colori azzurri. L'Italia sarà infatti protagonista in ben dieci finali che assegneranno medaglie, a conferma di una spedizione ampia e competitiva in numerose discipline. Nel dettaglio, si assegneranno i titoli nello skicross maschile, negli aerials a squadre miste e nell' halfpipe femminile di sci freestyle, nella 12.5 km mass start femminile di biathlon, nelle mass start di speed skating, nella 50 km tecnica classica mass start maschile di sci di fondo, nella staffetta mista di sci alpinismo, nel torneo maschile di curling e nel bob a due femminile.