A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 21 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi, sabato 21 febbraio, gli italiani partecipano alla quindicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La causa è la voglia di portare a casa medaglie e di affrontare diverse discipline, tra cui lo sci alpino e il pattinaggio di velocità. Gli orari delle gare sono stati comunicati e molti eventi sono trasmessi in diretta su vari canali TV e piattaforme streaming. Gli appassionati seguono con attenzione le prove dei loro atleti preferiti.

Oggi, sabato 21 febbraio, va in scena la quindicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente ricca e intensa per i colori azzurri. L'Italia sarà infatti protagonista in ben dieci finali che assegneranno medaglie, a conferma di una spedizione ampia e competitiva in numerose discipline. Nel dettaglio, si assegneranno i titoli nello skicross maschile, negli aerials a squadre miste e nell' halfpipe femminile di sci freestyle, nella 12.5 km mass start femminile di biathlon, nelle mass start di speed skating, nella 50 km tecnica classica mass start maschile di sci di fondo, nella staffetta mista di sci alpinismo, nel torneo maschile di curling e nel bob a due femminile.