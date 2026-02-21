Turni di lavoro da 12 ore e ferie che durano al massimo una settimana | la riforma che spacca l'Argentina

Il governo argentino ha approvato una riforma che modifica le condizioni lavorative, causando proteste tra i sindacati. La legge permette alle imprese di far lavorare i dipendenti fino a 12 ore al giorno e di suddividere le ferie in blocchi di almeno sette giorni. La misura, voluta dal presidente Javier Milei, mira a favorire le aziende ma rischia di ridurre i diritti dei lavoratori. Le reazioni degli operai sono subito state di opposizione e preoccupazione.

La Camera argentina ha approvato una riforma promossa dal presidente Javier Milei che toglie diritti ai lavoratori e dà più potere alle aziende: le giornate lavorative potranno durare fino a 12 ore, le ferie si potranno dividere in blocchi minimi da sette giorni. Manca solo il via libera del Senato, ormai una formalità, e la riforma sarà legge. Nel Paese si è svolto uno sciopero generale di protesta.🔗 Leggi su Fanpage.it

Fino a 12 ore al giorno al lavoro: cosa dice la nuova legge argentina?La Camera di Buenos Aires ha approvato una nuova legge che permette di lavorare fino a 12 ore al giorno.

Suvereto | Turni da 12 ore nell'Rsa Villa degli Etruschi, Fp Cgil e Usb: "L'azienda non riorganizza il lavoro, avanti con la vertenza"Le sigle sindacali Fp Cgil e Usb annunciano che la vertenza sulla Rsa Villa degli Etruschi di Suvereto non si ferma.

