Fino a 12 ore al giorno al lavoro | cosa dice la nuova legge argentina?
La Camera di Buenos Aires ha approvato una nuova legge che permette di lavorare fino a 12 ore al giorno. La decisione, presa in risposta alle richieste di alcune aziende, riguarda principalmente il settore manifatturiero e il commercio. I lavoratori si preparano a confrontarsi con orari più lunghi, mentre i sindacati si oppongono duramente. La norma entrerà in vigore tra alcuni giorni e potrebbe cambiare radicalmente le regole del lavoro in città.
La precedente legislazione sul lavoro risaliva al 1974. Ora la priorità è la produttività. Il Sole 24 ore la riassume così: più flessibilità e meno diritti. Per il governo è una modernizzazione, a gran parte della popolazione appare come una perdita di tutele. La nuova legge ha come pilastro una giornata lavorativa che può arrivare a 12 ore con lo straordinario compensato da riposi successivi o riduzioni di orario attraverso un sistema di banca ore. Viene concesso al datore di lavoro la possibilità di gestire i periodi di riposo in base alle esigenze aziendali. Spiega il Clarin che in caso di accordo tra il dipendente e il datore di lavoro, le ferie possono essere suddivise in periodi di almeno sette giorni e possono essere a rotazione.🔗 Leggi su Vanityfair.it
