Fino a 12 ore al giorno al lavoro | cosa dice la nuova legge argentina?

La Camera di Buenos Aires ha approvato una nuova legge che permette di lavorare fino a 12 ore al giorno. La decisione, presa in risposta alle richieste di alcune aziende, riguarda principalmente il settore manifatturiero e il commercio. I lavoratori si preparano a confrontarsi con orari più lunghi, mentre i sindacati si oppongono duramente. La norma entrerà in vigore tra alcuni giorni e potrebbe cambiare radicalmente le regole del lavoro in città.

La precedente legislazione sul lavoro risaliva al 1974. Ora la priorità è la produttività. Il Sole 24 ore la riassume così: più flessibilità e meno diritti. Per il governo è una modernizzazione, a gran parte della popolazione appare come una perdita di tutele. La nuova legge ha come pilastro una giornata lavorativa che può arrivare a 12 ore con lo straordinario compensato da riposi successivi o riduzioni di orario attraverso un sistema di banca ore. Viene concesso al datore di lavoro la possibilità di gestire i periodi di riposo in base alle esigenze aziendali. Spiega il Clarin che in caso di accordo tra il dipendente e il datore di lavoro, le ferie possono essere suddivise in periodi di almeno sette giorni e possono essere a rotazione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

Al lavoro 12 ore al giorno e 7 giorni su 7 tra umidità e muffa: blitz nel capannone gestito dai cinesiQuesta mattina la polizia ha fatto un blitz in un capannone gestito da cittadini cinesi, dove sono stati trovati lavoratori impegnati in turni di 12 ore senza pause e senza alcuna protezione.

