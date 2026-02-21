Turismo a Pisa | nel 2025 superata la soglia di un milione di arrivi

Nel 2025, il turismo a Pisa ha registrato un incremento significativo, con più di un milione di visitatori arrivati in città. L’Ufficio turismo del Comune ha diffuso le prime stime, evidenziando un aumento rispetto all’anno precedente. L'afflusso di turisti, soprattutto stranieri, ha portato a un incremento degli introiti nei negozi e nei ristoranti locali. La crescita si conferma anche nei mesi primaverili e durante le festività. La città si prepara a gestire un afflusso sempre più consistente.

Il Comune rende note le prime analisi dell'Ufficio Turismo sull'andamento del settore nello scorso anno. Soddisfazione espressa dall'amministrazione L'Ufficio turismo del Comune di Pisa ha pubblicato i primi dati provvisori sull'andamento del turismo nel 2025. Le rilevazioni sono state effettuale sulla base delle comunicazioni mensili dei flussi turistici provenienti dalle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e dalle locazioni turistiche. Secondo il comune, si legge in una nota di presentazione oggi 21 febbraio, il 2025 "segna un nuovo record nel turismo a Pisa, con il superamento della soglia di 1 milione di arrivi e oltre 2 milioni di presenze in città e sul litorale".