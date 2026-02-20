Trump svela gli Ufo | archivi top secret aperti dopo decenni

Donald Trump ha deciso di rendere pubblici gli archivi top secret sugli Ufo, causando una svolta nel mondo dell’intelligence. La sua decisione deriva dalla volontà di svelare decenni di segreti governativi e di rispondere alle numerose domande sul fenomeno. Le nuove misure prevedono la declassificazione di documenti e immagini rare, molte delle quali mostrano oggetti misteriosi catturati da militari. Questo passo apre una porta verso una maggiore trasparenza e alimenta il dibattito pubblico sulla reale natura di questi fenomeni. La pubblicazione è attesa già nei prossimi mesi.

Trump Ordina la Rivelazione: Archivi Ufo Aperti al Pubblico. Un cambio di rotta storico nella gestione dell'informazione governativa: il Presidente Donald Trump ha ordinato al Pentagono e alle altre agenzie federali di avviare un processo di declassificazione e pubblicazione dei documenti relativi a fenomeni aerei non identificati (Uap), oggetti volanti non identificati (Ufo) e alla possibile esistenza di vita extraterrestre. L'annuncio, giunto nella notte del 20 febbraio 2026, segna una svolta nella trasparenza su un tema che da decenni alimenta speculazioni e ricerche in tutto il mondo.