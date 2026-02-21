Trump alza ancora i dazi dal 10% al 15%
Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15% con effetto immediato, accusando alcuni Paesi di aver approfittato per decenni delle risorse americane. La decisione è stata annunciata su una piattaforma social, dove ha sottolineato che l'incremento mira a proteggere gli interessi nazionali. La misura riguarda vari paesi e si applica alla tariffa globale, con l’obiettivo di rafforzare la posizione commerciale degli Stati Uniti.
17.40 Il presidente Usa, Trump, alza i dazi globali dal 10% al 15% con effetto immediato. Lo comunica attraverso un post su Truth, scrivendo: "Aumenterò, con effetto immediato, la Tariffa Mondiale del 10% sui Paesi,molti dei quali hanno derubato per decenni gli Stati Uniti, fino al livello consentito legalmente del 15%". E aggiunge,"Nei prossimi mesi,l'Amministrazione Trump emetterà nuovi dazi, sempre consentiti". Una decisione presa dal leader della Casa Bianca dopo la bocciatura della Corte Suprema sui dazi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dazi, Trump cambia ancora e passa dal 10 al 15%. Cosa resta in vigore oggi? Zero certezze sui vantaggi per l'Europa
L'aumento dei dazi dal 10 al 15% deciso dall'amministrazione Trump causa incertezza tra gli operatori economici europei.
Donald Trump aumenta i dazi globali dal 10 al 15% con effetto immediato
Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi internazionali dal 10% al 15%, provocando una risposta immediata sui mercati globali.
Trump alza i dazi globali dal 10 al 15% 'con effetto immediato'
Nuovo colpo di scena del presidente Usa. 'I giudici della Corte Suprema contro i dazi si vergognino, decisione ridicola'
La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non ha il potere di imporli»
La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi di Trump: 6 voti a favore e 3 contrari
