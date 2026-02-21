Trump alza ancora i dazi dal 10% al 15%

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15% con effetto immediato, accusando alcuni Paesi di aver approfittato per decenni delle risorse americane. La decisione è stata annunciata su una piattaforma social, dove ha sottolineato che l'incremento mira a proteggere gli interessi nazionali. La misura riguarda vari paesi e si applica alla tariffa globale, con l’obiettivo di rafforzare la posizione commerciale degli Stati Uniti.