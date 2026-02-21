Trump firma nuovi dazi al 10% dopo stop della Corte Suprema chi colpiranno e perché sono destinati a cadere

Donald Trump ha firmato nuovi dazi al 10% dopo che la Corte Suprema ha bloccato le sue misure precedenti. La decisione dei giudici ha impedito l’applicazione immediata delle tariffe, che avrebbero colpito principalmente prodotti cinesi e importazioni di acciaio. Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia di pressione commerciale. Tuttavia, molti analisti ritengono che queste tariffe siano destinate a essere revocate nel tempo. La vicenda mostra come le decisioni giudiziarie influenzino le politiche economiche.

L’amministrazione Trump torna all’attacco doganale di Paesi satelliti, alleati e ostili. Il tycoon ha infatti annunciato ulteriori dazi globali al 10% che si aggiungeranno a quelli esistenti, dopo che la Corte Suprema aveva bocciato i precedenti. Una dinamica che ancora desta sorpresa in mezzo mondo e che costringe a ribadire una verità geopolitica inascoltata: il presidente americano non può imporre autonomamente alcuna tariffa mercantile, senza l’approvazione di Congresso e apparati. I nuovi dazi di Trump, perché li ha annunciati: le Sezioni 122 e 301 Quali Paesi e beni colpiranno i nuovi dazi e da quando Perché gli Usa non "possono" imporre dazi Non tutti i dazi sono uguali I nuovi dazi di Trump, perché li ha annunciati: le Sezioni 122 e 301 La sentenza della Corte Suprema statunitense segna la fine dei dazi annunciati la scorsa primavera in quello che lui stesso ha definito propagandisticamente il “Liberation Day”.🔗 Leggi su Virgilio.it

Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Subito tariffe globali del 10%”Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su prodotti importati, dopo che la Corte Suprema ha bloccato molte delle sue misure commerciali recenti.

Trump, nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Non mi fermo”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato nuovi dazi commerciali, accusando la Corte Suprema di aver bloccato le sue decisioni e sostenendo che la sentenza sia stata influenzata da poteri stranieri.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.