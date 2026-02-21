Trump nel mirino | la satira di Ellekappa scuote la democrazia USA
Una vignetta di Ellekappa, pubblicata oggi, critica duramente Donald Trump e il sistema giudiziario negli Stati Uniti. L’immagine mette in discussione il ruolo delle istituzioni in un momento di forte tensione politica e di molteplici processi legali che coinvolgono l’ex presidente. La satira ha suscitato reazioni contrastanti e acceso un dibattito pubblico acceso. La caricatura rappresenta un punto di svolta nel modo in cui si affrontano le questioni politiche e giudiziarie negli USA.
La Satira di Ellekappa e la Crisi della Democrazia Americana. L'ultima vignetta dell'artista Ellekappa, pubblicata oggi, rappresenta un'aspra critica all'ex presidente Donald Trump e al sistema giudiziario statunitense, in un momento di crescente polarizzazione politica e di molteplici indagini legali che lo riguardano. L'immagine, rapidamente diventata virale sui social media, solleva interrogativi sulla tenuta delle istituzioni e sul futuro della democrazia americana. Un'Opera che Riflette la Tensione Politica. L'opera di Ellekappa, nota per il suo stile satirico e pungente, non risparmia nessuno degli attori in scena.
L’isola del tesoro nel mirino di Trump: ecco perché la Groenlandia è così importante per gli UsaLa Groenlandia, vasta isola nel cuore dell’Artico, ha da sempre attirato l’interesse degli Stati Uniti.
Nucleare: USA e Cina nel mirino, Trump riavvia test segreti e riaccende la tensione globale.Gli Stati Uniti e la Cina tornano sotto i riflettori internazionali dopo che Donald Trump ha ordinato il riavvio di test nucleari segreti, riaccendendo le tensioni globali.
Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo. Nyt: «Evacuate le basi Usa in Medio Oriente»Il ministro degli Esteri iraniano fa sapere che una bozza di accordo per gli Usa sarà pronta «entro due-tre giorni» L'articolo Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel M ... msn.com
Iran, Trump valuta un raid mirato: ultimatum di dieci giorni tra trattativa e uso della forzaMentre Washington rafforza la presenza militare nel Golfo con caccia di ultima generazione e una seconda portaerei in arrivo, la Casa Bianca fissa un ultimatum di dieci giorni a Teheran: sul tavolo un ... panorama.it
Le formazioni sovraniste hanno scoperto che i loro paesi possono finire nel mirino. Il caos nella governance e l’assenza di vincoli destabilizzano anche i fan di Donald Trump - facebook.com facebook
#Usa #Pentagono #Trump #BoysScout Cronaca vera: "L’organizzazione degli Scout nel mirino, per le politiche che tutelano ragazze, disabili e minoranze etniche." Ovvio. Oggi per @repubblica e su @RaiNews Grazie a #Blob @BlobRai3 a @papoblob per av x.com