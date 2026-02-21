Trump nel mirino | la satira di Ellekappa scuote la democrazia USA

Una vignetta di Ellekappa, pubblicata oggi, critica duramente Donald Trump e il sistema giudiziario negli Stati Uniti. L’immagine mette in discussione il ruolo delle istituzioni in un momento di forte tensione politica e di molteplici processi legali che coinvolgono l’ex presidente. La satira ha suscitato reazioni contrastanti e acceso un dibattito pubblico acceso. La caricatura rappresenta un punto di svolta nel modo in cui si affrontano le questioni politiche e giudiziarie negli USA.

La Satira di Ellekappa e la Crisi della Democrazia Americana. L’ultima vignetta dell’artista Ellekappa, pubblicata oggi, rappresenta un’aspra critica all’ex presidente Donald Trump e al sistema giudiziario statunitense, in un momento di crescente polarizzazione politica e di molteplici indagini legali che lo riguardano. L’immagine, rapidamente diventata virale sui social media, solleva interrogativi sulla tenuta delle istituzioni e sul futuro della democrazia americana. Un’Opera che Riflette la Tensione Politica. L’opera di Ellekappa, nota per il suo stile satirico e pungente, non risparmia nessuno degli attori in scena.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’isola del tesoro nel mirino di Trump: ecco perché la Groenlandia è così importante per gli UsaLa Groenlandia, vasta isola nel cuore dell’Artico, ha da sempre attirato l’interesse degli Stati Uniti.

Nucleare: USA e Cina nel mirino, Trump riavvia test segreti e riaccende la tensione globale.Gli Stati Uniti e la Cina tornano sotto i riflettori internazionali dopo che Donald Trump ha ordinato il riavvio di test nucleari segreti, riaccendendo le tensioni globali.

