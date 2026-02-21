Trump ha fatto appendere uno striscione enorme con la sua faccia sul dipartimento di Giustizia

Donald Trump ha fatto affiggere uno striscione con il suo volto davanti al dipartimento di Giustizia, per protestare contro le recenti indagini. L'iniziativa deriva dalla crescente tensione tra l'ex presidente e le autorità federali. Lo striscione, grande e visibile, mostra la sua immagine accanto allo slogan

Fuori dalla sede del dipartimento di Giustizia, Donald Trump ha fatto appendere uno stendardo con il suo volto e lo slogan "Make America safe again". È l'ennesima occasione in cui il presidente degli Stati Uniti impone la sua faccia o il suo nome su un edificio pubblico - e in questo caso si parla di un dipartimento che, storicamente, dovrebbe essere almeno in parte autonomo dalla Casa bianca.