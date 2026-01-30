Caso Epstein Dipartimento Giustizia pubblica oltre 3 milioni di pagine | Trump ha chiesto trasparenza

Il Dipartimento di Giustizia ha deciso di pubblicare oltre 3 milioni di pagine legate al caso Epstein. Tra i documenti ci sono anche richieste di trasparenza da parte di Donald Trump. La decisione arriva dopo anni di silenzio e fa parte di un tentativo di fare chiarezza su una vicenda che ha suscitato molti dubbi e polemiche.

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha reso pubblici oggi oltre 3 milioni di pagine legate al caso Jeffrey Epstein.

