Caso Epstein il dipartimento di giustizia rilascia 11mila file | Trump ha viaggiato 8 volte sul jet del finanziere
Il peso di oltre 11.000 tra file, immagini e altri documenti si abbatte sull'amministrazione Trump. Il dipartimento di Giustizia ha rilasciato nella giornata di oggi, 23 dicembre, un'imponente quantità di documenti relativi all'indagine su Jeffrey Epstein. E questa volta nel set di dati, il più. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Caso Epstein, nuove rivelazioni su Trump: ha viaggiato almeno 8 volte sul jet del finanziere pedofilo
Leggi anche: Epstein, rilasciati 11mila nuovi file: “Trump ha volato 8 volte sul jet con lui, in un caso con una ventenne”
Caso Epstein, dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump dopo proteste dei dem; Caso Epstein, almeno 16 immagini scompaiono dal sito del dipartimento di Giustizia, anche una foto di Trump; Epstein, il dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump e le pagine oscurate senza censure; Caso Epstein, almeno 16 file scompaiono dal sito del dipartimento di Giustizia, anche una foto di Trump.
Caso Epstein, il dipartimento di giustizia rilascia oltre 11.000 documenti - Il Dipartimento di Giustizia ha diffuso altri fascicoli relativi all’indagine su Jeffrey Epstein. ilsole24ore.com
Caso Epstein, Trump almeno otto volte sul suo jet: rilasciati 11mila nuovi documenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Trump almeno otto volte sul suo jet: rilasciati 11mila nuovi documenti ... tg24.sky.it
Caso Epstein, pubblicati 8mila documenti. Una lettera 'accusa' Trump: "Condivide amore per giovani" - Ma lui nega: "Mai stato sulla sua isola" Almeno ottomila nuovi documenti collegati al caso Epstein sono disponibili da oggi sul sito de ... msn.com
Caso Epstein, da Trump segni di logoramento. Elezioni di Midterm in salita Donald Trump è un’”anatra zoppa” (“lame duck”) Nel gergo politico americano quest’espressione viene usata quando almeno uno dei due rami del Congresso è controllato dal partito - facebook.com facebook
Usa: caso Epstein, il nome di una vittima lasciato in chiaro per errore dal dipartimento di Giustizia x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.