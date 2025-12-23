Caso Epstein il dipartimento di giustizia rilascia 11mila file | Trump ha viaggiato 8 volte sul jet del finanziere

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il peso di oltre 11.000 tra file, immagini e altri documenti si abbatte sull'amministrazione Trump. Il dipartimento di Giustizia ha rilasciato nella giornata di oggi, 23 dicembre, un'imponente quantità di documenti relativi all'indagine su Jeffrey Epstein. E questa volta nel set di dati, il più. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Caso Epstein, dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump dopo proteste dei dem; Caso Epstein, almeno 16 immagini scompaiono dal sito del dipartimento di Giustizia, anche una foto di Trump; Epstein, il dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump e le pagine oscurate senza censure; Caso Epstein, almeno 16 file scompaiono dal sito del dipartimento di Giustizia, anche una foto di Trump.

caso epstein dipartimento giustiziaCaso Epstein, il dipartimento di giustizia rilascia oltre 11.000 documenti - Il Dipartimento di Giustizia ha diffuso altri fascicoli relativi all’indagine su Jeffrey Epstein. ilsole24ore.com

caso epstein dipartimento giustiziaCaso Epstein, Trump almeno otto volte sul suo jet: rilasciati 11mila nuovi documenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Trump almeno otto volte sul suo jet: rilasciati 11mila nuovi documenti ... tg24.sky.it

caso epstein dipartimento giustiziaCaso Epstein, pubblicati 8mila documenti. Una lettera 'accusa' Trump: "Condivide amore per giovani" - Ma lui nega: "Mai stato sulla sua isola" Almeno ottomila nuovi documenti collegati al caso Epstein sono disponibili da oggi sul sito de ... msn.com

