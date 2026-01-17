Groenlandia Trump alza il tiro e minaccia diventa realtà | Da febbraio dazi al 10% a chi ha inviato truppe

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di dazi del 10% a partire da febbraio per i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia. La misura coinvolge Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, e rappresenta una risposta alle recenti attività militari nella regione. La decisione evidenzia le tensioni crescenti nell’area e le conseguenze diplomatiche delle azioni internazionali.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dall'1 febbraio dazi al 10% per tutti i Paesi (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) che "si sono recati in Groenlandia per motivi sconosciuti". La tariffa – ha precisato su Truth Social – "sarà aumentata al 25% dall'1 giugno. Questa tariffa sarà dovuta e pagabile fino a quando non sarà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia". "Questa è una situazione molto pericolosa per la Sicurezza, la Protezione e la Sopravvivenza del nostro Pianeta – ha scritto il presidente americano – Questi Paesi, che stanno giocando a questo gioco estremamente rischioso, hanno creato un livello di rischio non più sostenibile né accettabile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Groenlandia, Trump: “Dall’1 febbraio dazi al 10% a Paesi che hanno inviato truppe” Leggi anche: Groenlandia, Trump minaccia: «Potrei imporre dazi a chi non è d’accordo» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Norvegia è l’anti-Groenlandia. Eni fa incetta di licenze oil & gas; Trump va avanti sulla Groenlandia, Mosca alza la voce; Groenlandia, Vance alza la posta. L’Europa risponda con la deterrenza; Sulla Groenlandia non si passa: l’Ue, questa volta, alza il muro. Trump alza il tiro: dazi agli alleati Nato che hanno inviato soldati in Groenlandia - Il presidente degli Stati Uniti annuncia tariffe del 10% su tutte le merci fino "all'acquisto completo e totale della Groenlandia" ... huffingtonpost.it

Groenlandia, Trump alza il tiro e minaccia diventa realtà: "Da febbraio dazi al 10% a chi ha inviato truppe" - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dall'1 febbraio dazi al 10% per tutti i Paesi (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) che "si sono ... adnkronos.com

Groenlandia, Trump: “Potrei imporre dazi ai Paesi ostili al piano Usa” - Donald Trump alza il tiro sulla Groenlandia e minaccia l’uso della leva commerciale contro i Paesi che si oppongono al progetto americano sull’isola artica. thesocialpost.it

Migliaia di persone in piazza contro Trump in Groenlandia e Danimarca - facebook.com facebook

Nessun intesa sulla Groenlandia, Trump: "Serve a noi". Frederiksen: "L'ambizione Usa è intatta". La ministra degli Esteri dell'isola sull'orlo delle lacrime: "Sono sopraffatta". Diplomatici Ue a Politico: "Vance ci odia". I paesi europei inviano militari x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.