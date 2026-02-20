Trump | Imporrò altri dazi extra al 10%

Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre nuovi dazi del 10%, spiegando che questa decisione deriva da problemi economici e commerciali. La sua dichiarazione arriva dopo un pronunciamento della Corte Suprema, che ha suscitato la sua rabbia e insoddisfazione. Trump ha criticato alcuni giudici, accusandoli di non aver agito nel miglior interesse degli Stati Uniti. La discussione sui dazi continuerà nelle prossime settimane, mentre le negoziazioni commerciali sono in bilico.

20.05 "La sentenza della Core Suprema mi ha deluso molto, mi vergogno per alcuni giudici che non hanno avuto il coraggio di fare la cosa giusta per l'America". Lo ha detto Donald Trump in conferenza stampa."I dazi rimangono"ha dichiarato promettendo "delle alternative" e accusando la Corte Suprema è stata influenzata da "interessi stranieri". "I Paesi che ci truffano sono in estasi -ha insistito- Ballano per strada, ma non per molto".E ha concluso: "Firmerò un ordine per imporre dazi globali del 10% in aggiunta a quelli già esistenti". Fed di New York, i dazi di Trump ricadono quasi interamente su aziende e consumatori statunitensi. TRUMP HA DICHIARATO CHE WASHINGTON HA REVOCATO LA CERTIFICAZIONE DI TUTTI GLI AEREI CANADESI, INCLUSI I BOMBARDIER GLOBAL EXPRESS Ha inoltre promesso di imporre un dazio del 50% su tali aeromobili, a meno che il Can