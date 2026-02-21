Truffe in nome di Domenico non ascoltateli Presto una Fondazione l' appello della mamma

La madre di Domenico denuncia le truffe che sfruttano il nome del suo bambino, morto questa mattina a Napoli. Chi cerca di raccogliere soldi in suo nome lo fa senza autorizzazione e senza rispetto. La donna invita a non ascoltare chi propone donazioni false e annuncia l’imminente creazione di una fondazione dedicata a suo figlio. La triste perdita di Domenico ha portato alla nascita di questa iniziativa concreta per aiutare altri bambini.

AGI - Si scaglia contro i tentativi di truffa segnalati per raccoglie fondi per suo figlio Domenico, morto queste mattina, la madre del bimbo di Napoli cui era stato trapiantato a dicembre un cuore danneggiato. " Stanno facendo truffe. Non ascoltateli, non guardate quello che sta uscendo. Io insieme al mio avvocato, a breve, daremo notizie su questa fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticarlo", dice Patrizia Mercolino, uscendo dall'ospedale, provata dal decesso del figlio. .🔗 Leggi su Agi.it

