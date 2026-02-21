Truffe in nome di Domenico non ascoltateli Presto una Fondazione l’appello di mamma Patrizia
Patrizia, madre di Domenico, denuncia un'ondata di truffatori che si spacciano per lei per ottenere soldi. I criminali chiamano parenti e amici, fingendo di essere in difficoltà e chiedendo aiuto finanziario. La donna invita a non ascoltarli e a diffidare di chi si presenta con storie false a nome di Domenico. Intanto, si prepara una fondazione per onorare la memoria del ragazzo, che si occuperà di sensibilizzare sul tema delle truffe online.
Il dolore immenso per la perdita di un figlio, già devastante di per sé, si scontra in queste ore con il cinismo più bieco. Patrizia Mercolino, la madre del piccolo Domenico — il bambino di due anni e mezzo deceduto questa mattina al Monaldi di Napoli dopo il tragico trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco — ha dovuto trovare la forza di lanciare un monito durissimo contro chi sta cercando di speculare sulla tragedia. Appena uscita dalla struttura ospedaliera, visibilmente provata dal decesso del suo bambino, la donna ha denunciato la comparsa di diverse raccolte fondi sospette e non autorizzate che stanno circolando in rete.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
"Truffe in nome di Domenico, non ascoltateli. Presto una Fondazione", l'appello della mammaLa madre di Domenico denuncia le truffe che sfruttano il nome del suo bambino, morto questa mattina a Napoli.
Il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una Fondazione a suo nome"Il bambino di nome Domenico è morto dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
