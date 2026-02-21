È finita Il dolore della mamma di Domenico | Ora una fondazione per ricordarlo

Patrizia Mercolino ha annunciato la scomparsa di suo figlio Domenico, morto dopo una lunga malattia. La donna, con la voce rotta dal pianto, ha spiegato che ora vuole istituire una fondazione per mantenere vivo il ricordo del giovane. La notizia si diffonde tra amici e parenti che si stringono intorno a lei in un momento di grande dolore. La famiglia si prepara a organizzare una cerimonia commemorativa.

“È finita. Domenico se n'è andato”. Le parole di Patrizia Mercolino si perdono tra i singhiozzi, mentre le lacrime le rigano il volto davanti all'ingresso dell'ospedale Monaldi. Non ci sono parole che possano contenere un dolore così grande: il suo piccolo, il suo Domenico, dopo settimane di lotta, ha perso la battaglia per la vita. Ogni gesto quotidiano, ogni sorriso, ogni carezza ora sono diventati ricordi struggenti. Patrizia racconta di aver passato notti insonni accanto al letto del figlio, a parlare, cantare, accarezzare la sua testa, sperando in un miracolo che non è arrivato. “Non posso più stringerlo tra le braccia, non posso più sentire la sua voce”, dice con voce tremante.🔗 Leggi su Iltempo.it

