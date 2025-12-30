Finti carabinieri chiamano anziana | sventata truffa grazie alla segnalazione al 112

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato evitato ieri a Salerno, grazie alla segnalazione tempestiva della vittima al 112 e all’intervento della Polizia di Stato. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di sospetti. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza della comunità.

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato sventato ieri a Salerno grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile hanno raggiunto l’abitazione della donna in seguito alla segnalazione giunta al Numero Unico di. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

