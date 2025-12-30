Finti carabinieri chiamano anziana | sventata truffa grazie alla segnalazione al 112

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato evitato ieri a Salerno, grazie alla segnalazione tempestiva della vittima al 112 e all’intervento della Polizia di Stato. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di sospetti. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza della comunità.

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato sventato ieri a Salerno grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile hanno raggiunto l’abitazione della donna in seguito alla segnalazione giunta al Numero Unico di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Sant’Alfio, sventata una truffa ai danni di un’anziana grazie all’intervento dei Carabinieri Leggi anche: La truffa dei finti carabinieri: anziana derubata di gioielli e soldi. Tre arresti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Truffe agli anziani, il Comune premia gli studenti sentinella: buoni da 100 euro per lo sport; La truffa dei falsi carabinieri si evolve: il tentativo sofisticato che ha quasi ingannato un docente. Salerno, tentata truffa agli anziani: finti carabinieri provano ad ingannare una donna - Il modus operandi è consistito in una telefonata fatta ad una signora da presunti carabinieri che le ... infocilento.it

Truffa del finto carabinieri, tre denunciati nelle Giudicarie - Si sono finti carabinieri e poliziotti per truffare un'anziana residente nelle Giudicarie, riuscendo a estorcerle 4mila euro. rainews.it

Truffe agli anziani con finti carabinieri: 21 arresti - Centinaia di telefonate per raggirare vittime in tutta Italia, colpo da 100mila euro a Latina ... latinaoggi.eu

Fabrizio Monti Antifurti. . Non hai ancora una videocamera puntata alla porta di casa Sempre più spesso si sente parlare di truffe, dai finti carabinieri del nipote in caserma, agli addetti del Enel, al controllo dei contatori. Insomma tutti modi per entrare in casa d - facebook.com facebook

Finti carabinieri ancora in azione: rubati 20mila euro a una coppia di anziani x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.