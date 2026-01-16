Truffa del ' finto carabiniere' ai danni di un' anziana | coppia arrestata

Due persone del casertano sono state arrestate dai carabinieri per aver truffato un’anziana mediante la tecnica del ‘finto carabiniere’. L’indagine ha portato all'identificazione della coppia coinvolta in questa frode, che ha messo in allerta la comunità locale. Questo episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di diffidare di chiamate sospette che si spacciano per autorità.

I due sono stati rintracciati e bloccati dai carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Venafro, in provincia di Isernia. Sono destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, secondo quanto disposto dal Gip del Tribunale di Isernia su richiesta della Procura competente. Per l'accusa i due sono ritenuti responsabili della truffa perpetrata ai danni di una 77enne di Sesto Campano. La vittima, vedova e sola, era stata contattata telefonicamente da un individuo che, fingendosi carabiniere, le aveva riferito di una presunta multa elevata al figlio, inducendola a consegnare denaro e gioielli in oro a un complice presentatosi alla sua abitazione.

