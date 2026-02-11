Questa mattina a Roma sono stati segnalati nuovi casi di truffa. Le vittime trovano sotto il tergicristallo un foglietto che sembra una multa, ma in realtà è tutto un trucco. Chi riceve il foglietto clicca sul link presente e rischia di finire in trappola. La polizia invita a non aprire i link sospetti e a fare attenzione a queste truffe che si stanno diffondendo in città.

Arrivate alla vostra auto, notate un foglietto sotto il tergicristallo e il primo pensiero è uno solo: una multa. Ma qualcosa non torna. La carta è più spessa del solito e, soprattutto, compare un link abbreviato – ad esempio tinyurl.comMulteRoma2. È il segnale d’allarme: non si tratta di un verbale ufficiale, ma di una truffa che sta circolando in diverse città italiane, con particolare incidenza a Roma. Il meccanismo è semplice quanto insidioso. I truffatori stampano falsi avvisi con stampanti portatili economiche, lasciandoli sulle auto in sosta. Il link indicato rimanda a un portale che imita graficamente il sistema PagoPa, inducendo l’automobilista a inserire dati personali e coordinate bancarie per “pagare” la presunta sanzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Finto verbale sul parabrezza: a Roma la truffa delle “multe” con link Tinyurl

In un episodio a Roma, un’anziana donna ha evitato la truffa del finto incidente, riuscendo a far arrestare il malfattore che si spacciava per un carabiniere.

A Cormano, i proprietari di veicoli in divieto di sosta riceveranno avvisi sui parabrezza anziché multe, come spiegato dal sindaco Luigi Magistro.

