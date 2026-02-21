È stato trovato il cadavere di una donna nel Naviglio | si indaga

Una donna è stata trovata senza vita nel Naviglio Martesana, probabilmente a causa di un incidente. La scoperta è avvenuta sabato mattina, quando i passanti hanno segnalato la presenza del corpo galleggiante. La polizia ha subito avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno esaminando eventuali tracce lasciate dalla vittima. La scena rimane sotto osservazione.

Il corpo è stato trovato a Cassina de' Pecchi nella mattinata di sabato 21 febbraio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri Il cadavere di una donna è stato trovato nelle acque del Naviglio Martesana nella mattinata di sabato 21 febbraio. Per il momento il corpo, trovato all’altezza di Cassina de’ Pecchi, non è stato identificato e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso: è stata disposta l’autopsia, anche se chi indaga pare escludere che si sia trattato di una morte violenta. Tutto è successo intorno alle 8 quando un passante ha notato il corpo che galleggiava nelle acque all’altezza di via Goffredo Mameli, non lontano dalla fermata della metropolitana M2 di Cassina de’ Pecchi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

