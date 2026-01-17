Trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato a Monza | indagini in corso

Il 8 gennaio, nel centro di Monza, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna in un edificio abbandonato. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le circostanze della morte, sotto il coordinamento della Procura. La vicenda è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

