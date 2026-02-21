Trovati morti in tenda un uomo e una donna ad Ascoli | è giallo

Un uomo e una donna tra i 35 e i 40 anni sono stati trovati morti questa mattina in una tenda ad Ascoli Piceno. La scoperta è avvenuta nel quartiere di Borgo Solestà, a pochi passi dal cimitero civico. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia senza ancora escludere eventuali collegamenti con un’ipotesi di incidente o avvelenamento. La scena del ritrovamento ha attirato l’attenzione di residenti e forze dell’ordine.

Ascoli Piceno, 21 febbraio 2026 – Due persone dell'apparente età di 35-40 anni, un uomo e una donna, sono state trovate morte questa mattina ad Ascoli Piceno all'interno di una tenda a poche centinaia di metri dal cimitero civico, nel quartiere di Borgo Solestà. Si tratta della principale via d'accesso al camposanto dove, in un declivio che guarda al sottostante fiume Tronto, albergano alcuni senzatetto in ripari di fortuna. A dare l'allarme un senza fissa dimora. Uno di questi ha dato l'allarme. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, agenti della Questura e carabinieri.