Uomo e donna trovati morti in casa chi erano All’amico aveva detto | Faccio una follia

Caffeinamagazine.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quiete di Po’ Bandino, una frazione di Città della Pieve (Perugia), un doppio dramma ha spezzato la routine di una comunità abituata ai ritmi lenti della vita di provincia. Un uomo e una donna, entrambi intorno ai sessant’anni, sono stati trovati senza vita nella casa in cui lei abitava, lasciando dietro di sé una scia di domande e sgomento. Le prime ipotesi formulate dai carabinieri intervenuti sul luogo parlano di un possibile femminicidio-suicidio, una pista che, se confermata, aggiungerebbe un nuovo tassello a una tragedia già di per sé profonda. I due convivevano da tempo e alle spalle avevano precedenti matrimoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

