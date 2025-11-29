Donna e uomo trovati morti lui un militare in pensione La chiamata a un amico prima della lite | Faccio una follia Giallo sulla pistola
I corpi di un uomo e una donna sono stati trovati a casa di lei, a Città del Pieve, nella frazione di Pò Bandino, al confine tra Umbria e Toscana. I due erano conviventi, entrambi sessantenni sono stati rinvenuti senza vita, e secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri si tratterebbe di un femminicidio-suicidio. I due in passato avevano avuto una relazione e potrebbero aver avuto una lite in cui è stata usata una pistola. Lui era pensionato delle forze armate, lei impiegata con un figlio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Perugia e condotte dai militari della compagnia locale insieme al reparto operativo del comando provinciale. 🔗 Leggi su Open.online
