troppi rischi in orario di chiusura arriva il corso di autodifesa per i negozianti

A Siena, molti negozianti affrontano ogni sera problemi di sicurezza quando chiudono le attività. La paura di rapine o aggressioni aumenta dopo il tramonto, specialmente quando devono portare a termine le operazioni di cassa o chiudere le saracinesche. Per rispondere a questa situazione, è stato organizzato un corso di autodifesa rivolto ai commercianti, che desiderano sentirsi più sicuri durante il percorso verso casa. L’iniziativa mira a rafforzare la protezione personale dei negozianti locali.

Siena, 21 febbraio 2026 – Mancanza di sicurezza la sera all'uscita dal lavoro, rischio di rapine o aggressioni nel tragitto per raggiungere l'auto, molestie. L'ultimo episodio è la rapina in un supermercato con la commessa costretta a consegnare l'incasso sotto la minaccia di una pistola, poi rivelatasi scacciacani. Per questo Saiter, agenzia formativa di Confcommercio Siena, ha deciso di accogliere le richieste sempre più numerose di titolari e dipendenti di attività, che aderiscono all'Ente Bilaterale del Terziario Toscano, organizzando un corso di autodifesa. «Si tratta di uomini e donne di tutte le età – spiega Cristina Petri di Saiter –, che chiedono aiuto per gestire situazioni di pericolo.

