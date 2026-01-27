Al via il corso di autodifesa dedicato alle donne

Il corso di autodifesa dedicato alle donne a Subbiano offre strumenti pratici per la sicurezza personale. Organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Misericordia, si svolgerà a partire da giovedì 29 gennaio. L'iniziativa, presentata in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, mira a promuovere la consapevolezza e la capacità di difesa in modo sobrio e diretto.

Giovedì 29 gennaio a Subbiano prenderà avvio un corso dedicato all’autodifesa personale nato da un progetto che ha visto insieme l’Amministrazione Comunale e la Misericordia di Subbiano e presentato il 25 novembre scorso in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.Ilaria Mattesini, sindaco di Subbiano, commenta: "Un progetto che è stato voluto dall'amministrazione, in particolar modo all'assessore del Pari Opportunità, Laura Moneti, per aiutare le donne a mettersi in sicurezza in situazioni di pericolo. La violenza sulle donne è un tema assolutamente attuale e purtroppo sempre più frequentemente ne sentiamo notizia ai telegiornali nazionali, ma anche nel nostro Comune ci sono stati episodi importanti che hanno chiaramente coinvolto anche i servizi sociali del comune, per cui la conoscenza di questi episodi ci ha allarmato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

