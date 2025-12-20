Manovra la Commissione dà l’ok | lunedì in Aula Giorgetti | Le dimissioni? Ci penso ogni mattina…

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione Bilancio del Senato ha completato la votazione sugli emendamenti della manovra, affidando il mandato ai relatori Guido Liris, Claudio Borghi, Dario Damiani e Mario Borghese. Lunedì l’iter proseguirà in aula. Giorgetti ha commentato: «Le dimissioni? Ci penso ogni mattina…»

La commissione Bilancio del Senato ha concluso le votazioni degli emendamenti della manovra e ha conferito il mandato ai relatori Guido Liris di FdI, Claudio Borghi della Lega, Dario Damiani di Forza Italia e Mario Alejandro Borghese di Coraggio Italia. Il testo approderà quindi in aula di Palazzo Madama il 22 dicembre alle 9,30 come era stato stabilito. L’approvazione è prevista per il giorno successivo con l’inizio delle dichiarazioni di voto in programma per le 10. Giorgetti ironizza sulla richiesta di dimissioni: «Ci penso ogni mattina.». Durante i lavori la commissione ha ricevuto due visite, quella del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, arrivato in apertura, e quella del presidente del Senato, Ignazio La Russa, verso la conclusione della seduta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

