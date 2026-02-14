Milan Leao e Tresoldi | siparietto social che accende i sogni rossoneri

Nicolò Tresoldi ha pubblicato una foto su Instagram che mostra un gesto ispirato a Rafael Leao, scatenando reazioni tra i tifosi del Milan. La scena ha incuriosito gli appassionati, che hanno iniziato a discutere di un possibile interesse del club per il giovane difensore. Tra commenti e condivisioni, il siparietto social ha acceso le speranze di un futuro più vicino ai grandi nomi del team.

Certe connessioni nascono sul campo, altre sui social, con uno scambio di emoji che scalda il cuore dei tifosi del Milan. Protagonisti Rafael Leao e Nicolò Tresoldi, giovane attaccante del Club Brugge classe 2004 che non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri. Nel weekend Tresoldi ha trovato la via del gol contro lo Standard Liegi e ha deciso di festeggiare “alla Leao”, mimando il celebre surfista diventato marchio di fabbrica del numero 10 del Milan. Poco dopo, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo scatto dell’esultanza accompagnato dall’emoji della tavola da surf. La risposta di Rafa non si è fatta attendere: il portoghese ha commentato con due faccine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il recupero di campionato tra Como e Milan, in programma giovedì alle 20:45 al 'Sinigaglia', vede Rafael Leao in dubbio.

