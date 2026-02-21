Treni regionali fino al Capo di Leuca e collegamento metro con aeroporto Proposta di un deputato | Poi corse gratis per un anno

Un deputato propone di migliorare i trasporti nel Salento, a causa di anni di insufficienze nelle connessioni. La proposta prevede treni regionali fino al Capo di Leuca e un collegamento metro con l’aeroporto di Brindisi. Se approvata, offrirà anche un anno di corse gratuite per incentivare l’uso del servizio. La proposta mira a favore di residenti e turisti, puntando a ridurre il divario infrastrutturale della zona. Restano da verificare i dettagli e i finanziamenti necessari.

LECCE – Forse, dopo decenni, uno spiraglio di modernità. Tre interventi potrebbero rendere possibile la realizzazione di un “metro Salento”, un collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Brindisi e il Capo di Leuca, andando così a colmare un (vergognoso) gap infrastrutturale del territorio. Alcune operazioni di adeguamento della rete ferroviaria sono già in corso: si tratta di precondizioni necessarie per far circolare i treni regionali anche nel basso Salento. In un Tacco nel quale Lecce non è il terminale, bensì la “porta” verso una sub regione con oltre 700mila abitanti. Una provincia in cui si è preferito investire su gomma e strade, nonostante una rete ferroviaria esistente e nonostante l’alto tasso di incidentalità mortale certificata dalle classifiche.🔗 Leggi su Lecceprima.it

