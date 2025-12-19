Monreale navetta gratis per Natale | corse ogni 15 minuti fino al 7 gennaio

Durante le festività natalizie, Monreale rende più facile vivere la magia del Natale grazie a un servizio di navetta gratuita. Attivo dal 19 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, il servizio garantisce corse ogni 15 minuti, facilitando gli spostamenti e permettendo a residenti e visitatori di immergersi nell’atmosfera festiva senza preoccupazioni.

Monreale – Dal 19 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 è attivo il servizio di navetta gratuita promosso dall’Amministrazione comunale di Monreale per facilitare la mobilità durante le festività natalizie. L’iniziativa, promossa dal Vicesindaco Riccardo Oddo e approvata dalla Giunta comunale, ha l’obiettivo di ridurre il traffico urbano e favorire l’accesso al centro storico e . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

