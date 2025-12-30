Treni regionali | Corse straordinarie a Capodanno per Napoli e Salerno

Per agevolare gli spostamenti durante il periodo di Capodanno, Trenitalia ha annunciato corse straordinarie sui treni regionali tra Napoli e Salerno. In collaborazione con la Regione Campania, sono stati programmati treni supplementari sulle linee Pozzuoli - Napoli Campi Flegrei - Napoli Gianturco e Salerno - Arechi, oltre l’orario abituale. Questa iniziativa mira a facilitare i viaggi dei pendolari e dei visitatori durante le festività.

Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania, ha previsto più treni sulle linee Pozzuoli - Napoli Campi Flegrei – Napoli Gianturco e Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine, così da consentire una più agevole mobilità dei viaggiatori

Capodanno Rai a Catanzaro, Trenitalia organizza corse straordinarie al termine dell’evento - Saranno 6 i treni straordinari del regionale di Trenitalia, gruppo Ferrovie dello Stato, previsti in occasione del Capodanno Rai a Catanzaro. cn24tv.it

Saranno 6 i treni straordinari del Regionale di Trenitalia in occasione del Capodanno Rai a Catanzaro - Saranno 6 i treni straordinari del Regionale di Trenitalia, Gruppo FS, previsti in occasione del Capodanno Rai a Catanzaro. lameziainforma.it

31 DICEMBRE 2025 - CATANZARO: INAUGURAZIONE METROFC E TRENI REGIONALI STRAORDINARI PER IL CAPODANNO RAI Una fine 2025 memorabile per il Capoluogo di Regione, Catanzaro: il 31 dicembre, alle ore 11.30, alla presenza del - facebook.com facebook

Treni regionali, pagella 2025: ritardi in leggera diminuzione,disagi su Faentina e Valdarno x.com

