Trema la terra nel Foggiano | scossa di terremoto avvertita dal Gargano all' Alto Tavoliere

Alle 16.46, il territorio tra Gargano e Alto Tavoliere ha sperimentato una breve scossa di terremoto, avvertita dagli abitanti della zona. L’epicentro si trovava a circa un chilometro da Apricena, e l’evento sismico ha avuto una durata limitata, lasciando i residenti con la consapevolezza di aver vissuto un movimento tellurico. Questa breve scossa si inserisce in un quadro di attività sismica moderata nella regione.

Alle 16.46 l'entroterra del promontorio del Gargano e dell'Alto Tavoliere è ritornato a tremare, sebbene per pochissimi secondi, appena il tempo di consentire agli abitanti dei comuni vicini all'epicentro, a un km da Apricena, di realizzare che si fosse trattato di una scossa. Un sussulto forte, che per fortuna ha provocato solo un po' di spavento e nessuna conseguenza, oltretutto per via della magnitudo locale, lieve, stimata intorno a 3 della scala Richter dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7772, 15.4342, ad una profondità di 16 km.

