Travolto da un' auto il centauro di Un bacio a Viterbo

La sagoma mitologica pronta a scoccare il dardo dell'amore è durata pochissime ore. Un mezzo in transito ha colpito l'allestimento proprio in concomitanza con l'apertura dell'evento L'esordio dell'evento "Un bacio a Viterbo" nel cuore del capoluogo ha subito registrato un imprevisto decisamente fuori programma. Proprio oggi che la manifestazione prende ufficialmente il via tra le vie del centro, una delle installazioni più caratteristiche è già finita al tappeto. Si tratta della sagoma raffigurante un centauro intento a scoccare la sua freccia, posizionata con cura per arricchire l'atmosfera ma andata incontro a un destino a dir poco sfortunato.🔗 Leggi su Viterbotoday.it "Un bacio a Viterbo": il centro storico si trasforma nel percorso delle emozioniIl centro storico di Viterbo si anima il 21 e 28 febbraio, quando le strade si riempiono di installazioni e installano un'atmosfera romantica, grazie a un evento chiamato Un bacio a Viterbo: 15mila euro per cuori, Cupidi, centauri, artisti di strada e musica in centroViterbo ospita un evento dedicato all'amore, causato dalla voglia di riscoprire i sentimenti, che coinvolge circa 15 mila euro di spesa pubblica.