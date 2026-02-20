Un bacio a Viterbo | 15mila euro per cuori Cupidi centauri artisti di strada e musica in centro
Viterbo ospita un evento dedicato all’amore, causato dalla voglia di riscoprire i sentimenti, che coinvolge circa 15 mila euro di spesa pubblica. Nei due sabati, il 21 e il 28 febbraio, le strade del centro storico si riempiranno di artisti di strada, musicisti e coppie che scambieranno baci tra statue di Cupidi e cuori giganti. La manifestazione, chiamata
Cuori e Cupidi stanno per invadere le vie del centro. Nei prossimi due sabati, il 21 e 28 febbraio, la città si trasformerà per Un bacio a Viterbo, l'evento organizzato dal Comune in stretta collaborazione con l'ufficio hub del centro storico. Le installazioni, pensate per catturare l'attenzione dei passanti e offrire scorci perfetti per una foto ricordo, rimarranno attive e fruibili anche durante le domeniche successive. Per dare vita a questa complessa scenografia urbana è stato previsto un investimento complessivo di 15mila euro, una cifra che va a coprire l'intera macchina organizzativa, dalla logistica di base fino alle singole opere sparse per le vie principali.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
"Un bacio a Viterbo": il centro storico si trasforma nel percorso delle emozioniIl centro storico di Viterbo si anima il 21 e 28 febbraio, quando le strade si riempiono di installazioni e installano un’atmosfera romantica, grazie a un evento chiamato
Sabato 21 e 28 Febbraio arriva Un Bacio a Viterbo per celebrare l’amore per la cittàUn Bacio a Viterbo, sabato 21 e sabato 28 febbraio dalle 11.30 alle 19.30, è un vero inno all’amore. Non solo l’amore tra le persone, ma quello più profondo e consapevole per la propria città. newtuscia.it
Un Bacio a Viterbo: due weekend tra installazioni moderne, cartomanti e atmosfera romantica per (ri)animare il centro storicoPresentato il primo evento firmato Martina Campanella, la manager incaricata dal Comune per ravvivare il centro del capoluogo della Tuscia. Peccato le date non ... etrurianews.it
