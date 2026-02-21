Travolse e uccise lo zio di Laura Pausini ora è stato arrestato mentre tentava di rubare dal fioraio nella stessa strada dell’incidente

L’uomo che il 2 novembre ha investito e ucciso Ettore Pausini, noto barbiere di Bologna, è stato arrestato mentre cercava di rubare nel negozio di fiori lungo la stessa strada dell’incidente. La polizia lo ha fermato dopo averlo sorpreso nei pressi del negozio, dove aveva tentato di arraffare alcuni fiori. L’arresto arriva dopo settimane di indagini e testimonianze che collegano il criminale all’incidente fatale. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel quartiere.

È stato arrestato l’uomo che, lo scorso 2 novembre, aveva travolto e ucciso il 78enne Ettore Pausini, barbiere storico di Bologna e zio della celebre cantante Laura Pausini. Il 29enne di origini moldave è stato sorpreso dalla polizia mentre tentava un furto proprio in via Stradelli Guelfi, la stessa strada dove tre mesi fa si era consumata la tragedia stradale. Il tentato furto incastrato dalle telecamere. Il 29enne è stato bloccato verso mezzanotte e mezza all’interno del magazzino di un fioraio. Il proprietario dell’attività, monitorando le telecamere di sicurezza da remoto, ha notato un uomo incappucciato che, dopo aver forzato un lucchetto e danneggiato la porta d’ingresso, stava tentando di manomettere l’impianto di sorveglianza. 🔗 Leggi su Open.online

Travolse e uccise Ettore Pausini, lo zio della cantante Laura: “Arrestato mentre tentava di rubare dal fioraio nella stessa strada dell’incidente”Un uomo che nel novembre scorso aveva investito e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura, è stato arrestato questa mattina.

Uccise lo zio di Laura Pausini, arrestato: tentava un furto in un fioraio nella stessa strada dell’investimentoUn giovane di 29 anni, coinvolto mesi fa in un incidente che ha causato la morte di Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, è stato fermato questa volta per un tentativo di furto in un negozio di fiori.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.