Uccise lo zio di Laura Pausini arrestato | tentava un furto in un fioraio nella stessa strada dell'investimento

Un giovane di 29 anni, coinvolto mesi fa in un incidente che ha causato la morte di Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, è stato fermato questa volta per un tentativo di furto in un negozio di fiori. La scena si è svolta nella stessa strada dell’incidente, dove il ragazzo ha cercato di arraffare alcune piante senza riuscirci. Le forze dell’ordine lo hanno sorpreso mentre tentava di fuggire con la merce.

