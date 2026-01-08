Mezzi agricoli e attrezzature obsolete asta pubblica del comune di Formigine

Il Comune di Formigine ha aperto una gara pubblica per l’alienazione di 11 lotti di mezzi agricoli e attrezzature comunali ormai dismessi. L’iniziativa mira a valorizzare e redistribuire risorse obsolete, garantendo trasparenza e opportunità di acquisto a chi fosse interessato. La procedura è rivolta a soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comune di Formigine ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di 11 lotti comprendenti veicoli e attrezzature comunali non più in uso. L’iniziativa si inserisce in un piano di ottimizzazione delle risorse pubbliche, volto a ridurre i costi di manutenzione e a migliorare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Furgone carico di attrezzature sospette intercettato dai Carabinieri a Formigine Leggi anche: Giornata del Ringraziamento: raduno e benedizione dei mezzi agricoli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incendio in un fienile a Filottrano: il rogo distrugge mezzi agricoli e attrezzature - 45 in via Cesarina a Filottrano per domare un incendio che si è sviluppato all'interno di un fienile. corriereadriatico.it Nuovo furto di mezzi agricoli nelle campagne: rubati un trattore, attrezzature e un gruppo elettrogeno - Ammonta a diverse migliaia di euro il valore dei mezzi agricoli rubati la scorsa notte in un podere nelle campagne di Foggia. quotidianodipuglia.it Vendita di macchine agricole ancora in calo - “La continua contrazione delle vendite di macchine agricole nel nostro paese riflette una situazione critica che caratterizza una parte rilevante del settore primario, evidenziando una perdita di ... bergamonews.it Il 9 gennaio oltre cento mezzi agricoli entreranno in città per rivendicare quello che viene definito«il diritto al cibo» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.