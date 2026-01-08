Mezzi agricoli e attrezzature obsolete asta pubblica del comune di Formigine

Da modenatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Formigine ha aperto una gara pubblica per l’alienazione di 11 lotti di mezzi agricoli e attrezzature comunali ormai dismessi. L’iniziativa mira a valorizzare e redistribuire risorse obsolete, garantendo trasparenza e opportunità di acquisto a chi fosse interessato. La procedura è rivolta a soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comune di Formigine ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di 11 lotti comprendenti veicoli e attrezzature comunali non più in uso. L’iniziativa si inserisce in un piano di ottimizzazione delle risorse pubbliche, volto a ridurre i costi di manutenzione e a migliorare. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Furgone carico di attrezzature sospette intercettato dai Carabinieri a Formigine

Leggi anche: Giornata del Ringraziamento: raduno e benedizione dei mezzi agricoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incendio in un fienile a Filottrano: il rogo distrugge mezzi agricoli e attrezzature - 45 in via Cesarina a Filottrano per domare un incendio che si è sviluppato all'interno di un fienile. corriereadriatico.it

Nuovo furto di mezzi agricoli nelle campagne: rubati un trattore, attrezzature e un gruppo elettrogeno - Ammonta a diverse migliaia di euro il valore dei mezzi agricoli rubati la scorsa notte in un podere nelle campagne di Foggia. quotidianodipuglia.it

Vendita di macchine agricole ancora in calo - “La continua contrazione delle vendite di macchine agricole nel nostro paese riflette una situazione critica che caratterizza una parte rilevante del settore primario, evidenziando una perdita di ... bergamonews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.