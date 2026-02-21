Trattori al cielo | Reggio Emilia ricorda Marco fondi per la Terapia

A Reggio Emilia, un evento speciale ricorda Marco Galaverni, morto in un incidente stradale. La comunità si unisce per onorare la sua memoria e raccogliere fondi per la terapia dei bambini. Particolare attenzione sarà rivolta ai trattori che solleveranno il cuore della manifestazione, simbolo della sua passione e del suo legame con il territorio. La giornata si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo molte persone e associazioni locali. La partecipazione è aperta a tutti.

Un Trattore al Cielo: La Comunità si Mobilità per Ricordare Marco Galaverni. Una profonda ondata di solidarietà si sta preparando a investire la provincia di Reggio Emilia, con un evento speciale dedicato alla memoria di Marco Galaverni, scomparso tragicamente in un incidente stradale. Domenica 15 marzo, la comunità si unirà per il "Brindisi al cielo", una festa organizzata dalla moglie di Marco presso l'Osteria Laghi di Seta Prunt da Magner a Villa Seta, non solo per onorare la sua vita, ma anche per sostenere il reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Maggiore di Parma attraverso una raccolta fondi.