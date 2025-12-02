maxi incendio alla general infissi a reggio emilia alta colonna di fumo in cielo

Reggio Emilia, 2 dicembre 2025 - Maxi rogo questa mattina nella ditta General Infissi di via Ragazzi del '99, nella zona industriale di Mancasale, a Reggio Emilia. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco accorsi in forze. Il fuoco sarebbe partito dal capannone degli infissi per poi estendersi alle batterie. Dall'esterno si può notare una alta colonna di fumo. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

