Beccati con l' autocarro pieno di rifiuti speciali coppia nei guai
In un contesto di attenzione crescente ai reati ambientali, i carabinieri di Marcianise hanno intercettato una coppia intenta a smaltire rifiuti speciali in modo illecito. Questa azione rientra nelle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, che mira a tutelare l’ambiente e la salute pubblica nel territorio della “Terra dei Fuochi”.
Prosegue senza sosta l’azione dei carabinieri della Stazione di Marcianise contro i reati ambientali nel territorio della cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio 2026, una coppia residente nell’agro aversano è stata denunciata in stato di libertà per gestione non.🔗 Leggi su Casertanews.it
