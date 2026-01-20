Festa del patrono Celebrazioni e fiera

La Festa del Patrono di San Feliciano si svolge domenica 25 e lunedì 26 gennaio, con la tradizionale fiera nel centro storico. L’evento coinvolge oltre 115 operatori, inclusi 8 agricoli, e si svolge tra via Nazario Sauro, Parco dei Canapè e via Santa Maria Infraportas. Per garantire la sicurezza, saranno adottati specifici provvedimenti sulla viabilità dalle 8 alle 22.

Festa del patrono, la tradizionale fiera torna al centro storico. Domenica 25 e lunedì 26 gennaio in occasione della fiera di San Feliciano, che prevede il ritorno degli operatori (115+8 operatori agricoli) tra via Nazario Sauro, Parco dei Canapè e via Santa Maria Infraportas, saranno adottati alcuni provvedimenti per regolare la viabilità dalle 8 alle 22. In via S. Maria Infraportas è istituito il divieto di transito dalle 8 del 25 alle 24 del giorno 26 con sbarramenti agli incroci. Stessa cosa in via Nazario Sauro parcheggio sottostante Parco dei Canapè (area dedicata al mercato settimanale) dove sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione.

Continuando la Festa di Sant'Antonio Abate, patrono della parrocchia di Alberone di cui Mauro e il gruppo promotore Alberone e Bosco sono attivi collaboratori.

