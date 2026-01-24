Torna la fiera del patrono Modena si ferma per la festa di San Geminiano

Il 31 gennaio, a Modena, si celebra la festa di San Geminiano, il patrono della città. Durante questa giornata, vengono esposte in Duomo le reliquie del santo e si svolge una tradizionale fiera nel centro storico, caratterizzata da bancarelle e attività legate alle tradizioni locali. Una ricorrenza che unisce devozione e vita cittadina, offrendo l'opportunità di conoscere le radici storiche di Modena.

Il 31 gennaio di ogni anno viene celebrata a Modena la festa del Patrono, San Geminiano, durante la quale vengono esposte in Duomo le reliquie del Santo, mentre nel centro storico della città si svolge la fiera con le tradizionali bancarelle. Oltre 400 gli ambulanti attesi per le vie del cuore cittadino. Le autorità cittadine, civili e militari, in corteo, raggiungono il Duomo, partendo dal Palazzo comunale alle 10.30, portando come offerta i due ceri votivi e l'olio per la lampada che nella cripta della Cattedrale arde perennemente davanti al sepolcro del Santo Vescovo, patrono della città.

