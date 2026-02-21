transizione energetica e intelligenza artificiale

Il progetto Summa ha annunciato un evento importante giovedì 25 febbraio, alle 14, presso l’Università di Siena, nel complesso di San Niccolò, con possibilità di partecipare anche online. L’iniziativa si concentra sulla gestione delle microreti energetiche tramite intelligenza artificiale e apprendimento automatico distribuito. Partecipano esperti e studenti, pronti a discutere le nuove soluzioni per rendere più sostenibili le reti energetiche del futuro. L’appuntamento si rivolge a chi vuole conoscere le innovazioni nel settore.

Mercoledì 25 febbraio, dalle 14 al San Niccolò dell’ Università di Siena – e anche online – si terrà l’evento intermedio del progetto Summa (Sustainable microgrid management with federated reinforcement learning). Il progetto è stato selezionato nel 2024 dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale nell’ambito del bando ’crescerAI’, sostenuto da Google.org, che ha scelto iniziative rivolte allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale destinate alle piccole e medie imprese del Made in Italy, incluse le imprese sociali. Nel caso specifico, Summa mira a rendere affidabile ed efficace la transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, con particolare riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili.🔗 Leggi su Lanazione.it

